Drama na Dolenjskem: najprej streljanje, potem še zagorelo

Z Dolenjskega poročajo o pretepu in streljanju v romskem naselju Stranska vas. Po prvih ugotovitvah je prišlo do spora, pretepa in uporabe strelnega orožja med osebami, ki se med sabo poznajo. Reševalci so oskrbeli moškega s poškodovano roko in ga odpeljali v bolnišnico.

V naselju sta zagorela tudi hiša in osebno vozilo, poroča Dolenjska news. Gasilci požar sicer še gasijo.