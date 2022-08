V Turčiji se je utopil v polnem hotelskem bazenu

V bazenu hotela Liberty Lara v Antalyi se je utopil 14-letnik. Njegovi sorodniki zdaj obtožujejo osebje, da ni poskrbelo za varnost, saj da ob bazenu ni bilo reševalcev. Zaradi poroke jih je bivalo v tem petzvezdničnem hotelu s 311 sobami kar nekaj.

Okoliščine utopitve še niso povsem jasne, se je pa fant utopil v enem od petih bazenov. Priče so povedale, da ga je natakar opazil v vodi in ga izvlekel na suho. Nudili so mu prvo pomoč, ga odpeljali v bolnišnico, a je tam preminil. Po pisanju časnika The Sun je do tragedije prišlo ob 13. uri, reševalci iz vode pa so bili menda tedaj na kosilu.

V hotelu zanikajo vse obtožbe. »S težkim srcem potrjujemo, da je naš mladi gost preminil med plavanjem s svojo teto na našem glavnem bazenu. Zaradi pietete ne bomo dajali izjav, vse dokler ne bo narejena avtopsija trupla. Obtožbe o neprisotnosti reševalcev zanikamo,« so sporočili.