Grozljivka na urgenci: čakala zdravnika, pa se zadušila s pecivom

V Klinični bolnišnici Sveti Duh v Zagrebu so potrdili interni nadzor v zvezi s smrtjo pacientke zaradi zadušitve na urgentnem sprejemu, na ministrstvu za zdravje pa so sporočili, da bodo od bolnišnice zahtevali izjavo o primeru.

Zaradi smrti zaradi zadušitve, ki se je zgodila v začetku junija, v bolnišnici poteka interna preiskava, da bi pridobili popoln vpogled v primer, so pojasnili za hrvaške medije. Po poročanju portala Index.hr gre za primer smrti pacientke, ki se je 9. junija zadušila na urgenci, ko je med uživanjem peciva čakala na zaključek zdravljenja zvina gležnja.

Po navedbah anonimnega vira iz bolnišnice pacientka v tistem trenutku ni bila pod nadzorom zdravnika. Potem ko so jo zdravniki našli brez znakov življenja, so jo oživljali in ji povrnili vitalne funkcije, a brez možganske aktivnosti. Pacientka je teden dni kasneje umrla na oddelku za intenzivno nego.

Na upravi KB Sveti Duh, ki je je bila letos že dvakrat v nadzoru zaradi dveh primerov smrti pacientov v čakalnici, so dogodek potrdili.

Na ministrstvu za zdravje pravijo, da bodo od KB Sveti Duh zahtevali izjavo, po prejemu zahtevanih podatkov pa bo zdravstvena inšpekcija ukrepala po zakonskem postopku.