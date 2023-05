Bolnika umrla na hodniku bolnišnice, oglasil se je minister za zdravje

Iz Hrvaške poročajo, da sta v kratkem obdobju v podobnih okoliščinah umrla dva bolnika, ki sta ležala na vozičkih v čakalnici urgentnega oddelka Klinične bolnice Sveti Duh v Zagrebu. Inšpekcijski nadzori še potekajo, je razkril minister za zdravje Vili Beroš, ob tem pa povedal, da gre za sum, da so bila v teh primerih storjena kazniva dejanja malomarnega zdravljenja in ponarejanja uradnih listin, navaja Index.hr. »Zdravstvena inšpekcija se ni končala z delom, vendar je na podlagi dosedanjih ugotovitev poslala dopis občinskemu državnemu pravobranilstvu v Zagrebu zaradi suma storitve kaznivega dejanja,« je povedal. Enega bolnika so mrtvega v čakalnici našli družinski člani, drugega pa reševalci. Kot je izvedel Index, so oba bolnika sprejeli na urgenci in ju namestili v voziček ter pustili v čakalnici. V čakalnici so bili zato, ker so bile postelje polne.

Prvi bolnik v stabilnem stanju, pri drugem zastoj srca

Iz izvidov je bilo ugotovljeno, da je bil pacient v stabilnem splošnem stanju in je potreboval nadzor medicinskih sester in dežurnih zdravnikov, ki so ga obiskovali, kar je razvidno iz zdravstvene dokumentacije,« so pojasnili v bolnišnici Za drugega bolnika navajajo, da je bil pripeljan z reševalnim vozilom zaradi bolečin v predelu mehurja in zastoja urina. Bolnika so nato spremljali, ni več tožil o bolečinah in je bil stabilen. A kasneje je prišlo do zastoja srca po katerem je umrl, so še pojasnili.