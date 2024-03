Grozljive podrobnosti: par se je vrgel iz zgradbe, na stenah v stanovanju našli egipčanske simbole?

Grozljiv primer iz Novega Sada je pretresel celotno Srbijo. Zakonca sta v petek skočila iz stavbe, srbski mediji poročajo, da so trupla otrok, stara 1 in 3 leta, našli v drugi stavbi, v njunem stanovanju. Kurir je neuradno izvedel, da pa so v oškodovančevem stanovanju na stenah našli egipčanske simbole. Tožilstvo v sodelovanju s policijo preverja navedbe o morebitni vpletenosti v sekto.

»Sem so prišli kot najemniki, ko je naš sosed umrl pred dvema ali tremi leti. Komaj smo jih videli in komaj da smo se uspeli pozdraviti,« je povedal eden od sosedov. Najemnikom stavbe iz katere se je vrgel par, ni jasno, kako je par prišel v notranjost, ker so vrata bila zaklenjena. Eden od njih je povedal, da je bil za nameček izhod na streho nebotičnika pokvarjen.

»Prizor je bil grozljiv, hodil sem tam mimo, ko sem zagledal, celo noč nisem mogel spati. Grozno je, moji otroci so teh let, vse mi je šlo po glavi,« je za Telegraf še dodala šokirana najemnica.