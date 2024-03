Država pretresena: zakonca ubila otroka, dečka (1) in (3), nato skočila v smrt iz 17. nadstropja

Srbija je v šoku. Tamkajšnji mediji poročajo o krvavi družinski tragediji.

Po zadnjih podatkih naj bi zakonca iz Novega Sada, ki sta v petek zvečer naredila samomor s skokom iz 17. nadstropja bloka, najprej ubila svoja otroka, navaja Nova S. Tako so v Petrovaradinu našli trupli dečka (1) in (3).

Menda se nista nikoli kregala, a tudi družabna nista bila

Še vedno ni znano, kako je prišlo do tragedije, preiskava še poteka. Mladi zakonski par M.P.S. (23) in L.P.S. (23) je po neuradnih informacijah živel v Petrovaradinu.

Sosedje mladega zakonskega para so pretreseni nad prezgodnjo smrtjo dveh mladih zakoncev in njunih otrok. Kot so poudarili za Telegraf.rs, ni bilo slutiti, da se lahko zgodi tako velika tragedija.

»Sem sta prišla kot najemnika, ko nam je pred dvema ali tremi leti umrla soseda,« je povedala ena od šokiranih sosed. Dodala je še, da se M.P.S. in L.P.S. nikoli nista kregala, a tudi družila z drugimi sosedi ne.