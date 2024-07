Tragedija na reki Savi! Klical je ženo in botra, a je bilo vse tiho

Policija in potapljači že dva dni preiskujejo reko Savo, da bi našli Srđana Radosavljevića (42). Izginil je v reki, potem ko je tovorna ladja na območju Novega Beograda zadela čoln, v katerem je bil z botrom in ženo.

Očividci so povedali, kako je prišlo do trčenja na neosvetljenem delu Save v Beogradu.

Truplo nesrečne Jadranke Mor (41) so našli v petek, nekaj ur po nesreči, njenega moža pa je v hitri reakciji reševalcem uspelo rešiti. Prepeljali so ga v bolnišnico, okoliščine dogodka še ugotavljajo.

Poskušali so jih opozoriti

»Nikoli ne bom pozabil tiste noči. Po ladijski sireni in zvoku trka je bilo v temi slišati stokanje moškega ter klicanje žene in botra. Kar naprej ju je klical, a ju ni bilo. Do njega so z gliserjem prišli fantje z bližnjega splava in ga rešili. Iskali so tako ženo kot botra, a neuspešno,« je za Kurir povedal očividec.

Druge priče so povedale, da je do trčenja prišlo na neosvetljenem delu Save. Ladijska posadka je poskušala čoln opozoriti, naj se umakne, a jih je na koncu »povozila«.

Družina žaluje in se pripravlja na pogreb Jadranke. Policisti ugotavljajo okoliščine tragičnega dogodka.

»V času nesreče so bile na tovorni ladji tri osebe. Obvezne so izjave vseh očividcev, prav tako je treba čoln izločiti iz morebitnega rečnega prometa,« so sporočili s tamkajšnje policije.