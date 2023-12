V Beogradu potonil splav, ljudje v paniki skakali v reko (VIDEO)

Kot se lahko vidi na posnetkih, se je priljubljeni beograjski splav Kartel povsem pogreznil in na koncu potonil, gostje pa so se poskušali rešiti s plavanjem do obale. Po izjavah prič je sprva prišlo do prepira in pretepa na splavu.Telegraf poroča, da je na brvi nastala velika gneča, nakar se je splav začel potapljati. V tistem trenutku so gostje v paniki začeli zapuščati splav.

Splav je bil poln mladih ljudi, ki so prišli na koncert sarajevskega raperja Cunamija.

»Koncert bi moral trajati do 1.30 ure, a je nekaj varnostnikov okoli pol ene zjutraj prišlo na splav in so po vrsti metali ljudi s splava. Tudi mene. Prosil sem jih, da mi povedo razlog, pa so samo rekli: 'Pojdi ven.' Izstopil sem. Po desetih minutah je večja skupina ljudi stala na izstopu iz splava in so se začeli prerekati z varnostniki. Takrat je prišlo do pretepa,« je za Blic povedala priča.

Izjavo je dalo tudi dekle, ki je pričalo o stampedu. »Nekateri so začeli skakati v vodo in plavati do obale, drugi pa so v strahu pred utopitvijo ostali na splavu. Kmalu so po otroke prišli tudi starši. Vsi so bili v paniki. Videla sem zdravnika, ki je pomagal enemu fantu,« je dekle povedalo za Blic.

Drugi gost je za Blic povedal, da je pred potopitvijo splava Kartel prišlo do spora med gosti in varnostniki. »Res me je bilo strah, moji prijatelji so bili tam. Nekateri se niso oglasili na telefon, zato me je zaskrbelo. Nisem jih videl v množici. V vodi je bilo okoli sto ljudi. Nato sta hitro prišla policija in reševalno vozilo,« je dejal mladenič

Na splavu so bili večinoma mladoletni. Po pisanju Politike, ki povzema besede dežurnega zdravnika, so v beograjsko bolnišnico do 2. uri zjutraj sprejeli 17-letno dekle in 17-letnega fanta. S splava so evakuirali več kot 30 mladoletnih alkoholiziranih oseb, po katere so prišli starši. Deset mladih pa je bilo menda toliko opitih, da so jih sprejeli v bolnišnično ambulantno za toksikologijo.

Ali je bilo kaj poškodovanih, še ni znano.