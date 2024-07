Lastnik strelišča priznal, da je lagal v primeru Ribnikar. 5 mesecev hišnega pripora, ker je pustil otroku streljati

Višje sodišče v Beogradu je v četrtek sprejelo sporazum z višjim državnim tožilstvom Ratka Ivanovića, lastnika strelišča, kjer se je učil streljati mladoletni Kosta, ki je zagrešil poboj v šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu maja lani. Obsodili so ga na pet mesecev hišnega pripora.

Ivanovića so spoznali za krivega kaznivega dejanja dajanja lažne izjave, je sporočilo sodišče.

Kazen bo prestajal v prostorih, kjer stanuje in jih ne sme zapuščati, razen v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.

Zoper ta sklep so se državni tožilci, obdolženi in njegovi zagovorniki odpovedali pravici do pritožbe.

Tožilstvo je ocenilo, da je Ivanović na sojenju 21. junija podal resnično izjavo, ki je skladna z drugimi predlaganimi dokazi.

Sojenje drugim se nadaljuje

V tem primeru se nadaljuje sojenje fantovim staršem in inštruktorju strelišča. Oče Vladimir Kecmanović je osumljen, da je svojega 13-letnega sina peljal na strelišče in ga učil streljati, poleg tega pa ni ustrezno hranil orožja v hiši.

Kosta K. FOTO: Zaslonski Posnetek

Dečkovo mamo Miljano Kecmanović so obtožili posedovanja orožja, ker so njeno sled DNK našli na tulcu na kraju zločina, kjer je bil storjen množični pomor. Zaradi dajanja lažne izjave je obtožen tudi inštruktor strelišča Nemanja Marinković.

Mladoletni K. K. je 3. maja lani med prvo uro v šoli pobil devet vrstnikov in šolskega paznika. Glede na to, da je bil v času umora star 13 let, kazensko ni odgovoren, poroča telegraf.rs.