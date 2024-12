Groza na podzemni železnici v New Yorku! Ženska živa zažgana, policist in osumljenec zgolj opazovala (FOTO, VIDEO)

Pretresljiv posnetek prikazuje trenutek, ko je bila ženska na podzemni železnici v New Yorku zažgana, medtem ko njen domnevni napadalec in policist nista storila ničesar, da bi ji pomagala. Tragedija, ki se je zgodila v nedeljo zjutraj, je šokirala javnost in sprožila val ogorčenja na družbenih omrežjih.

Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, prikazuje, kako ženska stoji v plamenih ob vratih vlaka, medtem ko osumljenec mirno sedi na klopi na peronu. Policist NYPD naj bi hodil mimo dogajanja, ne da bi se zavedal, da je osumljenec še vedno na kraju dogodka, poroča Mirror.

Policist spregledal osumljenca

Policijska komisarka Jessica Tisch je potrdila, da policisti ob prihodu na kraj niso vedeli, da je osumljenec še vedno tam. »Nevede so policisti spregledali, da osumljenec sedi na klopi tik pred vrati vlaka. Posnetki iz telesnih kamer so kasneje jasno razkrili podobo storilca,« je povedala.

Osumljenec, 33-letni migrant iz Gvatemale, Sebastian Zapeta-Cali, je bil aretiran po zaslugi treh najstnikov, ki so policistom podali ključne informacije. »Najstniki so poklicali na 911 in pomagali identificirati osumljenca, ki so ga našli z vžigalnikom v žepu,« je dodala Tischova.

Odzivi na družbenih omrežjih

Ravnanje policista, ki ni posredoval, je povzročilo ogorčenje na družbenih omrežjih. Uporabnik X-a z imenom Bimmy je zapisal: »Osumljenec je sedel tik pred policistom, ta pa mu je rekel, naj odide.« Drugi komentator Alex je dodal: »Lahko govorimo o policistu, ki je zgolj hodil mimo in ni niti poskusil pomagati?«

Delavec je sicer kasneje z gasilnim aparatom pogasil plamene, a je bilo za žrtev žal prepozno. Policija je potrdila, da je osumljenec žrtev napadel z vžigalnikom, pri čemer je njena oblačila v trenutku zajel ogenj.

Obtožnica za umor

Zapeta-Cali je bil 23. decembra obtožen umora prve in druge stopnje. Policija še preiskuje motive za napad, ki je za seboj pustil neizbrisne posledice za vse priče incidenta.

Posnetki in ravnanje policistov med incidentom bodo verjetno sprožili dodatna vprašanja o usposobljenosti in odzivnosti varnostnih organov v kritičnih situacijah. Policija zaenkrat ni podala dodatnih komentarjev o dogodku.