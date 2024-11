Goljufija mafije težka 520 milijonov

Preiskovalci so razkrinkali goljufijo z davkom na dodano vrednost (DDV) v višini 520 milijonov evrov, v katero sta med drugim vpleteni italijanski mafijski združbi Camorra in Cosa Nostra, sta sporočili tožilstvi v Palermu in Milanu ter Evropsko javno tožilstvo (EPPO).

Iz EPPO so sporočili, da so v okviru preiskave z imenom Moby Dick preiskovalci izvedli 160 preiskav v različnih državah EU, med drugim v Bolgariji, Italiji, Luksemburgu, Španiji, na Cipru, Češkem, Hrvaškem, Nizozemskem in Slovaškem. Preiskave so potekale tudi v državah zunaj EU, vključno s Švico in Združenimi arabskimi emirati.

Samo v Milanu so izdali 34 nalogov za prijetje. FOTO: Flavio Lo Scalzo/Reuters

Kriminalci naj bi pri trgovanju z blagom, zlasti računalniško opremo, izdali za več kot 1,3 milijarde evrov računov, nakar so podjetja od nacionalnih davčnih organov zahtevala povračila ter tako oškodovala posamezne nacionalne proračune in proračun EU.

Tožilstvi v Palermu in Milanu na podlagi obtožb o davčni goljufiji, pranju denarja in članstvu v hudodelski združbi preiskujeta 400 podjetij in 200 posameznikov. Preiskovalni sodnik v Milanu je na zahtevo EPPO izdal 34 nalogov za prijetje, za devet oseb pa je odredil hišni pripor.