Gimnastičarke terjajo pravico

Nassarja bi lahko zaprli že veliko prej, če bi ukrepali.

, nekdanji zdravnik ameriške gimnastične reprezentance in obsojeni pedofil, bo zaradi spolnih napadov in posilstev svojih varovank sedel do smrti, a pravici še ni zadoščeno, opozarjajo žrtve in poudarjajo, da bi bilo številne zlorabe mogoče preprečiti, če bi pristojni dekletom le prisluhnili.Zdaj je na udaru FBI, ki je pri obravnavi obtožb storil številne nepravilnosti, z žrtvami pa naj bi ravnali hladno in malomarno, so med bolečim pričanjem v ameriškem senatu povedale številne gimnastičarke, med njimi tudi slovite olimpijkein. Po njihovih besedah jih je izdal celoten sistem, od športnih klubov, gimnastične zveze, olimpijskega komiteja pa do policistov, ki niso ukrepali ali pa so se odzvali medlo.Prva dekleta so na Nassarjevo nasilno vedenje opozorila že v devetdesetih letih, a so bila utišana; obtožbe so resno vzeli šele leta 2015, še po izbruhu obtožb jih je zdaj 58-letni Nassar, dokler ga niso vklenili, zlorabil najmanj 70, po nekaterih podatkih pa kar 120!Skupno število žrtev je šokantno, najmanj 265 deklet, morda celo 300, naj bi spolno napadel pod pretvezo, da so njegovi dotiki del zdravniškega pregleda, dekleta pa so vsakokrat, ko so prosila trenerje in druge pristojne za podporo in pomoč, naletela na gluha ušesa. Žal tudi pri FBI, kjer naj bi izpovedi tekmovalk omalovaževali, njihove izjave neustrezno dokumentirali, preiskavo pa zavlačevali, medtem ko se je Nassar nad nedolžnimi izživljal še naprej.Notranja preiskava pravosodnega ministrstva ZDA je že potrdila neustrezno ravnanje FBI, ta pa se je opravičil. Agent FBI, ki je bil na čelu prve preiskave proti Nassarju in naj bi tudi poneverjal podatke, se je leta 2018 upokojil in za svoja dejanja ni odgovarjal.