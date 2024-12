Gejevski par posiljeval posvojena sinova: obsojena na dosmrtno zaporno kazen

Zakonski gejevski par iz Atlante v ZDA, obtožen spolne zlorabe in trgovanja z dvema dečkoma, ki sta ju posvojila pred nekaj leti, je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen, poroča Fox News, sklicujoč se na izjavo tožilstva.

William Zulock je avgusta priznal krivdo za hudo dejanje sodomije, hudo spolno zlorabo otrok, incest in spolno izkoriščanje otrok, njegov mož Zachary Zulock pa je krivdo priznal oktobra.

Primer so odprli že julija 2022, ko je Urad za preiskave zvezne države Georgia (GBI) prejel prijavo Nacionalnega centra za pogrešane in izkoriščane otroke o sumljivem digitalnem posnetku spolne zlorabe otrok, ki je bil prenesen z IP-naslova v okrožju Walton.

Par priznal krivdo po nočni raciji na njunem domu

Preiskovalci so digitalno vsebino povezali z naslovom para Zulock, kjer so našli obsežne dokaze o zlorabah. Par je priznal vrsto spolnih zločinov, vključno s posilstvom in prisiljevanjem svojih sinov v oralni seks. V njun dom je policija vdrla v nočni raciji, med katero so eno odraslo osebo našli golo.

Oblasti so zasegle več kot 7 terabajtov elektronskih dokazov, vključno s posnetki nadzornih kamer in podatki z mobilnih telefonov, ki dokumentirajo zločine. Preiskovalci so odkrili tudi eksplicitna sporočila na družbenih omrežjih in tekstovna sporočila, ki opisujejo navedene zločine.

Obtoženi tudi drugi osumljenci

V zadevi sta bila obtožena tudi Hunter Lawless, ki je priznal krivdo za spolno izkoriščanje otrok, in Luis Vizcarro-Sanchez, ki je bil obsojen za trgovanje z ljudmi. Obravnava za izrek kazni je potekala pretekli četrtek pred sodnikom Jeffreyjem L. Fosterjem.

Žrtvi sodelovali pri preiskavi

Okrožni tožilec Randy McGinley je pohvalil prizadevanja policijskih in pravosodnih ekip ter njihovo predanost doseganju pravice za žrtve. »Ta dva obtoženca sta ustvarila pravo hišo groze, kjer sta svoje izjemno temne želje postavila nad vse in vse ostale ljudi,« je dejal McGinley.

»William in Zachary Zulock bosta zdaj preživela 100 let v zaporu brez možnosti pogojnega izpusta. S tem je zagotovljeno, da se žrtvam, ko odraščajo, ne bo treba bati, da bi njuna posiljevalca prišla na prostost,« je dodal.

McGinley je pohvalil tudi moč in pogum žrtev med preiskavo in sodnim postopkom. Primer je zahteval obsežno sodelovanje Šerifovega urada okrožja Walton, Centra za kibernetski kriminal GBI, Službe za otroke in družine v okrožju Walton ter Okrožnega tožilstva.

Preiskovalci in tožilci so poudarili svojo odločenost zagotoviti pravico za žrtve ter poslati jasno sporočilo proti tako grozljivim zločinom.