Europol v akciji: zaradi goljufij s hrano in pijačo aretirali več kot sto ljudi

Evropski policijski urad (Europol) je v okviru operacije proti tolpam, ki so se ukvarjale s prodajo ponarejene hrane in pijače, izdal 104 naloge za prijetje in zasegel za več kot 90 milijonov evrov blaga, je danes sporočil ta organ EU.

Zasegli 22.000 ton hrane in okoli 850.000 litrov večinoma alkoholnih pijač

»Goljufije s hrano, ponarejanje živil in pijač ter zloraba geografskih označb so pomembno in resno področje kriminala, ki ga je treba obravnavati na mednarodni ravni,« piše na spletni strani Europola, katerega pripadniki so v okviru operacije razbili 11 tolp in prijeli 104 osumljence.

Količinsko so zasegli približno 22.000 ton hrane in okoli 850.000 litrov večinoma alkoholnih pijač v skupni vrednosti več kot 91 milijonov evrov.

Ob tem so preiskovalci opazili trend prodajanja hrane s pretečenim rokom, na katero goljufi preprosto natisnejo drug datum izteka roka uporabe ali pa zamenjajo celotno etiketo. Najpogosteje ponarejajo oljčno olje in vina z zaščiteno označbo porekla.

V operaciji so sodelovali organi pregona iz 29 držav, ki so skupno opravili več kot 5800 inšpekcijskih pregledov.