Europol nad Hrvate in Albance

Evropska policija je teden začela nadpovprečno delovno: že v ponedeljek so v zaključni operaciji v Albaniji in Italiji aretirali kar 21 ljudi. Med njimi so bivši sodnik, odvetnik in policisti, vsi pa so se ujeli v zanko zloglasne aplikacije za komuniciranje sky ECC, kjer so našli sledi prepovedanih poslov. Skupina naj bi dobavljala mamila iz Južne Amerike v Evropo: 450 kilogramov kokaina so ji zasegli na Nizozemskem, 900 kg pa v Ekvadorju.

Kriminalna združba, ki se je zbrala okoli družinskega klana iz albanskega kraja Elbasan, je bila na slabem glasu zaradi skrajnega nasilja nad konkurenco, saj naj bi nadnje pošiljala plačane morilce. V Albaniji so domnevnim članom zasegli nepremičnine in drugo lastnino.

Članom balkanskega narkokartela so zaplenili denar, orožje, strelivo, dragocene ure in avtomobile.

Med prijetimi zelo pomembna tarča

Včeraj pa so v preiskavah po Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Srbiji v novi akciji zaplenili dobrega pol milijona evrov, ogromno orožja in streliva ter dragocene ure in avtomobile članom tako imenovanega balkanskega narko kartela (BNK), ki je sodeloval s podkupljenimi carinskimi delavci. Tudi to združbo so zalotili s pomočjo podatkov, ki so jih dobili iz aplikacije sky ECC.

Med prijetimi je po opisu hrvaške policije tudi zelo pomembna tarča: gre za člana zloglasne vlomilske skupine Pink Panter, ki mu je že uspelo pobegniti iz zapora. Organi pregona verjamejo, da so aretirani povezani z veliko kriminalno mrežo, ki čez oceana dovaža večtonske pošiljke kokaina. BNK so že konec avgusta 2021 v hrvaškem pristanišču Ploče zaplenili pol tone kokaina.