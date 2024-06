Europol aretiral 200 ljudi zaradi trgovine z ljudmi. Lastne otroke so silili v spolne odnose

Europol je v veliki evropski akciji med mednarodnim tednom boja proti trgovini z ljudmi v Evropi in zunaj prijeli 219 osumljencev, ki so povezani s trgovino z ljudmi. Evropska policijska organizacija je v ponedeljek sporočila, da je bilo identificiranih skoraj 1400 žrtev, med njimi 153 otrok.

Operacija je bila usmerjena proti organiziranim skupinam, ki so ljudi silile v spolna dejanja, kriminal in beračenje. Skupaj je bilo uvedenih 276 novih preiskav.

Primeri, ki jih navaja Europol, vključujejo primer na Madžarskem, kjer je par prisilil svojih šest otrok v spolne odnose s sosedi za denar in beračenje v njihovi vasi.

Identificiranih so skoraj 1400 žrtev. FOTO: Eva Plevier, Reuters

V Romuniji so pridržali tudi osumljenca, ki je otroke silil v beračenje in prostitucijo.

V Laosu so pridržali Kitajca, ker je prisilil ugrabljene Vietnamce, da so storili kaznivo dejanje digitalne goljufije. Njihove družine naj bi izsiljeval, da so plačali velike vsote denarja, da jih osvobodijo.

V policijski akciji v začetku junija je sodelovalo 39 držav, večinoma evropskih, tudi Nemčija, poroča 24sata.hr.

