Drama na avtocesti: zaustavil avtobus, ga na silo skušal odpreti, pa še uničeval ga je

Iz Hrvaške poročajo o incidentu na avtocesti, v katerega je bil vpleten 32-letnik iz Nemčije. Na mejnem prehodu Bajakovo so ga v sredo prijeli policisti, saj so ugotovili, da je 30. julija na avtocesti A3 pri Oriovcu z vozilom prehiteval avtobus z več deset potniki, ki ga je vozil 41-letnik ter tovorno vozilo s priklopnikom.

Skušal odpreti avtobus, poškodoval stekla

Potem ko ju je prehitel, je z odstavnega pasu zapeljal čez vozni na prehitevalni pas in nenadoma zaviral pred avtobusom ter ga ustavil. Nato je s pestmi udaril po sprednjih vratih avtobusa in jih skušal na silo odpreti, nato pa je poškodoval avtobus. Odlomil je brisalec in poškodoval sprednje vetrobransko steklo in še steklo ob boku, nato pa se je odpeljal v neznani smeri. Zoper 32-letnika so policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja življenja in kaznivega dejanja poškodovanja tuje lastnine.