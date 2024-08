Divji prašič naskočil italijanskega turista

Na Hrvaškem imajo že dlje težave z divjimi prašiči. Tokrat poročajo o napadu prašiča na turista na območju Dubrovnika, strašijo pa tudi krajane hrvaške Istre. Največ se jih je razmnožilo na otokih, v zadnjem času pa poročajo tudi o napadih na ljudi. Na Lopudu je tako divji prašič napadel in poškodoval italijanskega turista, ki že leta obiskuje ta otok. »Bil je večer in samo sreča je, da je napadel mene, in ne kakšnega otroka, saj me skrbi, da bi bile posledice sicer veliko bolj resne,« je med drugim za Dubrovački vjesnik povedal italijanski državljan.

Stekel za njim in ga poškodoval

Divji prašič ga je napadel na skalah v bližini hiše. Stekel je proti njemu, mu skočil na hrbet in ga poškodoval. »Na otoku dopustujem že leta, težave z divjim prašičem pa so se pojavile pred sedmimi, osmimi leti. Menim, da jih je na otoku res veliko, hitro se razmnožujejo, nihče pa jih ne lovi. Lopud je zanje pravi raj. V drugih delih Evrope divje prašiče lovijo, nekaj zaradi mesa, predvsem pa zaradi nevarnosti za ljudi,« je še povedal Italijan. Kot ugotavljajo prebivalci, se je divji prašič dodobra udomačil, niti malo se ne bojijo ljudi, v lovskih društvih pa navajajo, da so te živali lačne in jih je težko ustaviti.

Medtem ko jih v hrvaški Istri lovijo, jih na otoku Lopud po besedah italijanskega turista ne. FOTO: Oste Bakal

V enem večeru so jih našteli 18

Število divjih prašičev narašča tudi v hrvaški Istri, predvsem v naseljih, kjer povzročajo škodo v kmetijstvu in na javnih površinah. So stalna nevarnost v prometu, občani pa se jih bojijo. »Nekega večera smo našteli 18 majhnih, vsi so bili kot mali medvedki. Ne bojijo se ne ljudi ne avtomobilov. Redno prihajajo k hišam,« je za hrvaške medije povedala domačinka iz Banjol.

Zvečer jih je strah, ko sprehajajo pse, je še dejala, saj so svinje, ker varujejo mladiče, lahko zelo nevarne. »Nekega jutra jih je bilo pred našo hišo okoli 50,« je še povedala. Zaradi izrednega porasta divjih prašičev, ki vse pogosteje obiskujejo naselja, lov nanje v Istri že dlje izvajajo tudi zunaj svojih lovišč.