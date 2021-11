Cleo je živa in zdrava

Sredi oktobra je Avstralijo in svet pretresla novica, da je iz družinskega šotora, s spalno vrečo vred, sredi noči izginila komaj štiriletna Cleo Smith. Njena zgodba je mnoge spomnila na izginotje Britanke Madeleine McCann sredi noči iz apartmaja v portugalskem letovišču leta 2007: zgodilo se je le nekaj dni pred njenim četrtim rojstnim dnem, kot kaže še 14 let pozneje, se je za njo izgubila vsaka sled.

Policistom je zaupala svoje ime in z veseljem odšla v njihovi družbi.

Toda za malo Cleo se je grozljiva izkušnja končala srečno. Deklica je bila z družino na počitnicah v kampu Quobba Blowholes 900, ko se je mama zjutraj zbudila, štiriletnice ni bilo nikjer. Njen predelek v šotoru je bil povsem odprt, o hčerki ni bilo ne duha ne sluha; izginila je tudi njena spalna vreča, zato so se možje postave zbali, da jo je nekdo ugrabil, na kar je namigoval tudi zvok avtomobila, ki naj bi sredi noči oddrvel iz kampa.

Stekla je obsežna iskalna akcija s helikopterji, droni, policisti na konjih in številnimi prostovoljci; mnogi so se zbali, da je bila za deklico usodna tudi bližnja divjina ali pa da jo je vzelo morje. Policija je razpisala tudi nagrado za koristne informacije v višini dobrega pol milijona evrov, namigi pa so kar deževali: kot se je izkazalo, je eden le bil pravi, informacijo pa so podprli še forenzični in drugi dokazi, so o poteku preiskave skopo pojasnili možje postave, ki so deklico našli živo in zdravo le nekaj kilometrov od kraja izginotja, v hiši blizu mesta Carnarvon.

Tam je bila sama, poročajo: policistom je zaupala svoje ime in takoj privolila, da bi rada videla svojo družino. Na videz je bila povsem nepoškodovana in celo zelo mirna ter dobro razpoložena; da ji storilec ni storil hudega, so potrdili tudi v bolnišnici, natančnega ozadja dogajanja pa še ne razkrivajo.

36 let je star ugrabitelj.

Osumljenec, ki so ga prijeli kmalu zatem, je 36-letni obsojenec; zakaj je sedel, ne razkrivajo, potrdili so le, da gre za starega znanca policije, a da ni spolni prestopnik. Podrobnosti bodo razodeli v prihodnjih dneh, Cleo pa so že odpustili v domačo oskrbo.