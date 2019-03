Voznik iz Slovenije umrl v BiH

BOSANSKA GRADIŠKA – Enaintridesetletni slovenski državljan K. D. iz Ljubljane je umrl v prometni nesreči, ki se je v noči med ponedeljkom in torkom zgodila v bližini mesta Bosanska Gradiška v BiH.



Kot sta sporočila ministrstvo za notranje zadeve (MUP) Republike Srbske in Policijska uprava Gradiška se je nesreča zgodila v ponedeljek ob 23.55, ko je slovenski državljan iz Ljubljane med vožnjo z avtomobilom mercedes na regionalni cesti Nova Topola–Čatrnja v kraju Berek, občina Gradiška, zapeljal s ceste in na kraju podlegel poškodbam.



Ogled kraja nesreče so opravili pripadniki policijske postaje za prometno varnost PU Gradiška, ki bodo na banjaluško državno tožilstvo predali zgolj poročilo.