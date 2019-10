VIDEO: 12-letnik prijateljico (9) zvabil v gozd, njena smrt je bila brutalna

SAO PAULO – Brazilijo pretresa grozljiv zločin: 12-letni deček naj bi domnevno priznal, da je ubil devetletno avtistično deklico, ki so jo našli zadavljeno v gozdu z znaki spolne zlorabe.



Raíssa Caparelli je izginila v nedeljo popoldne, ko se je z družino udeležila nekega dobrodelnega dogodka v predmestju Sao Paula. Njeno truplo so našli približno štiri kilometre stran, z vrvjo privezano ob drevo v parku. Del vrvi je bil ovit okoli njenega vratu, a preiskovalci ne verjamejo, da je bila obešena, saj so bile njene noge na tleh. podatki, ki jih je o primeru v javnost dala policija nakazujejo, da je bila Raissa pri zavesti med brutalnim napadom. Zaradi poškodb na glavi in obrazu so jo komaj identificirali. Hude poškodbe je imela tudi na ramah ter globoke rane na trupu in po nogah.



Morilskega orožja niso našli, predvidevajo pa, da je bila med drugim pretepena z večjo vejo. Preiskovalci domnevajo, da je vzrok njene smrti zadušitev, a čakajo še na poročilo mrliškega oglednika. Prav tako še ni znano, ali je bila spolno zlorabljena.







Varnostne kamere pred parkom so ujele zadnje trenutke nič hudega slutečega dekleta, ki je hodilo z roko v roki z dečkom, ki je sedaj osumljen za njen umor. Osumljenec je izjavil, daje z dekletom zgolj odšel na sprehod. Bila sta prijatelja, ki sta živela na isti ulici, se skupaj igrala in hodila na isto šolo.



Na truplo, privezano ob drevo, je varnostnike v parku opozoril osumljenec, ki ga je kasneje na policijsko postajo pripeljala njegova mama, ko ji je priznal, kaj je storil. Povedal naj bi ji, da jo je najprej udaril po nogah in obrazu, nato zvezal, ko je bila še pri zavesti, in jo še naprej tepel. Zatem, ko je umor že priznal, pa si je premislil in začel trditi, da mu je s smrtjo grozil moški na zelenem kolesu, če mu ne bi pomagal ubiti dekleta.