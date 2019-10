Policistka obsojena za umor soseda

Belopolti policistki ni bilo prizaneseno.

Svojci žrtve so olajšani. FOTO: Reuters

DALLAS – Le kaj jo je tako hudo zamotilo, da je vstopila v napačno stanovanje, potem pa v strahu, da ji bo domnevni vlomilec stregel po življenju, segla po orožju in usodno ustrelila? Vroča sporočila, ki naj bi si jih tik pred tragičnim dogodkom izmenjevala s sodelavcem, se je zagovarjala policistka, a jo je teksaška porota kljub temu spoznala za krivo umora.Šokantna razsodba, poročajo ameriški mediji, nevajeni, da v njihovih zgodbah nastopa obsojena belopolta policistka, žrtev pa je temnopolti moški.je septembra lani v večernih urah počival na svojem kavču pred televizorjem in lizal sladoled, pred njim pa se je nenadoma znašla 31-letna soseda in ga brez pomislekov ustrelila.Guygerjeva se je branila, češ da je po koncu delovnika po pomoti vstopila v sosedovo neodklenjeno stanovanje in na kavču, za katerega je sprva pomislila, da je njen, opazila moškega; ustrelila je, saj naj bi se zbala za svoje življenje, njena žrtev, 26-letni računovodja, pa je izkrvavela. Tudi zato, ker mu policistka ni pomagala s prvo pomočjo, čeprav naj bi po lastnih besedah takoj spoznala napako. Da je šlo za hladnokrvni umor, je tožilstvo dokazalo tako rekoč brez težav, višino kazni – obsojenki grozi dosmrtna ječa – pa bodo še določili.Zločin je po pričakovanjih sprožil nove proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi, ameriški mediji pa zadovoljni ugotavljajo, da je pravosodje tokrat pošteno opravilo svoje delo in da belopolti policistki ni bilo prizaneseno. Olajšani so tudi svojci žrtve. Guygerjeva se je sicer zagovarjala, da je ustrelila v samoobrambi in da je do tega imela vso pravico, saj je bila prepričana, da je bila v svojem stanovanju, a tožilstvo je vztrajalo, da Botham Jean ni mogel nikogar ogrožati, saj je bil v lastnem domu.