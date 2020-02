Po strašnem kriku so našli žensko truplo

Po grozljivem zločinu v Malem Lošinju, v katerem je na brutalen način umrla 16-letnica , je Hrvate danes pretresel še eden. Okoli 7.30 so policisti v Novem Zagrebu odkrili žensko truplo. Trenutno še ni povsem jasno, kaj se je zgodilo. Pred stanovanjskim blokom so policisti pripravili šotor, preiskava pa poteka.So se pa za hrvaške medije razgovorili sosedi, ki so povedali, da je bilo slišati glasen prepir med moškim in žensko, čemur je sledil njen strašni krik. Jutranja drama se je zgodila v pritličju stanovanjskega bloka na Zemljakovi ulici v Novem Zagrebu.