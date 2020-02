To je Branko (41), ki je ubil 16-letnico

Branko Rafajac naj bi imel psihične težave. FOTO: Facebook

Hrvaško, še posebej pa prebivalce tudi med Slovenci priljubljenega otoka Mali Lošinj, je pretresla smrt 16-letnice, ki jo je z nožem ubil sosed. Policija je prijela 41-letnega, eno osebo naj bi v povezavi z umorom še iskali.Zjutraj okoli 6. ure je v Malem Lošinju Branko prišel k sosednji hiši, kjer je oče že odšel na delo, mama. je pila kavo v kuhinji, otroci pa so se pripravljali za odhod v šolo. Jutro je prekinilo udarjanje po vratih. »Kje je moja žena, kje je moja žena?« je vpil moški. Mama je odprla vrata, razjarjeni moški pa jo je napadel. Njeni kriki so priklicali 16-letno hčer, ki je poskušala rešiti mamo. V naslednjem trenutku je moški začel z ostrim nožem zabadati najstnico. Tedaj se je pojavila tudi mlajša sestra, in ko jo je zagledal, je pobegnil. V mlaki krvi pa je obležala 16-letnica. Prihiteli so reševalci, a za dekle je bilo prepozno, umrla je pred očmi svoje mame.Preberite tudi:Policija se je podala v lov za morilcem, pol ure kasneje so prijeli Branka. Ta se je v Mali Lošinj pred slabim desetletjem priselil iz Osijeka. Bil je problematičen, rad je pregloboko pogledal v kozarec in zlorabljal droge. Star znanec policije ni imel redne službe, živel je od podvodnega ribolova. O njem prebivalci Lošinja nimajo lepih besed. Lani naj bi žalil gasilce, ko so gasili požar, in jih označil za bojazljivce.Sosedje pripovedujejo, da ga je pred dvema ali tremi leti zapustila prijateljica, potem ko je opazila, da ima psihične težave, zaradi katerih naj bi bil na Rabu tudi hospitaliziran. Prav to žensko naj bi iskal, ko je tolkel po vratih sosedov. Ti omenjene ženske niso poznali. Prav tako niso poznali morilca. K njim naj bi, so v šoku prepričani, prišel po naključju. Kot se je kasneje izkazalo, je okoli 5. ure vdrl v stanovanje drugega soseda, ki pa ga ni bilo doma.