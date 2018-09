BEOGRAD – V srbski prestolnici so pretreseni zaradi okrutnega dejanja. V soboto zvečer je bila namreč ustreljena noseča Olgica S. (35), poroča Blic. Po neuradnih informacijah se ji je napadalec približal izza hrbta in jo ustrelil. 35-letnico so reševalci odpeljali v klinični center.



Isti večer je policija prijela Vladimirja D. (33), ki je osumljen napada na nosečnico.