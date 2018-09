NEW YORK – Španski šport žaluje za nadarjeno igralko golfa, 22-letno, ki je bila v ponedeljek umorjena v ZDA. Njeno truplo je policija odkrila v bližini golf igrišča, na katerem je trenirala, in hkrati sporočila, da je že prijela osumljenca, 22-letnega Američana. Motiv dejanja za zdaj še ni znan.Celia Barquin Arozamena je veljala za eno najobetavnejših igralk Španije. Letos je bila evropska prvakinja, pred tem je s Španijo dvakrat osvojila ekipni evropski naslov, na ameriški univerzi Iowa State pa je bila izbrana za najboljšo športnico.Na univerzi, kjer je zaključevala študij inženirstva, so ob tragični novici zapisali: »Bila je pridna učenka in športnica z veliko talenta. Pred njo je bila izvrstna kariera. Nikoli ne bomo pozabili njenega tekmovalnega karakterja in želje po življenju.«