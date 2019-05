Grozljiva usoda noseče Marlen (19): ubili so jo in ji izrezali otroka

CHICAGO – Nosečnica Marlen Ochoa-Uriostegui (19) se je prijavila na oglas, v katerem je ponudnik podarjal otroški voziček in otroška oblačila. Ko je prišla na dogovorjeni naslov za prevzem stvari, so jo brutalno ubili in ji izrezali dojenčka iz njenega trebuha. Telo nesrečnice so našli v stanovanju v Chicagu, potem ko je bila že nekaj časa pogrešana.



​Marlenina družina je vse skupaj prijavila policiji in po preiskavi so ugotovili, da so istega dne, ko je Marlen izginila, v neko bolnišnico sprejeli novorojenčka, ki je imel težave z dihanjem. Šlo naj bi za njenega otroka, ki so ji ga nasilno izrezali iz trebuha, poroča 24sata. Malček se v bolnišnici bori za življenje, policija pa je menda že na sledi krutim morilcem.