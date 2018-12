Dobro leto star Oliver utonil v banji

Otroško igro in smeh v hiši Rhodesovih je prerezal krik, ki je oznanil hudo tragedijo. Izgubili so otroka, komaj 13 mesecev starega Oliverja.



Mamica Amy Rhodes je sina Oliverja pustila z bratcem v banji in medtem odšla po perilo v spalnico. Otroka sta se igrala, prepevala in smejala, nato pa je zaslišala krik. Mamica je odbrzela v kopalnico in malega Oliverja zagledala pod vodo. Nemudoma ga je potegnila k sebi in potegnila zamašek iz odtoka, da je voda lahko odtekla. Poklicala je na pomoč reševalce in začela z oživljanjem. A žal malčku ni bilo pomoči. Dobro leto star Oliver je umrl.



Na policiji so povedali, da je mamica verjela, da se otrok lahko sam drži v banji: »Poslušala ju je in ju tudi slišala peti. Ni dokazov, da bi bila Amy kriva za otrokovo smrt. Majhen otrok pri tej starosti se lahko utopi v sekundah.«



Oliverjevo smrt so povzročile poškodbe možganov, kot posledica utopitve, smrt pa so razglasili za nesrečo.



Po tragediji se je družina odločila darovati njegovo srce, jetra in ledvice.