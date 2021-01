Umrlo osem mladih: ko so odprli vrata, so ležali eden čez drugega

Neverjetna žalost in obup sta zajela prebivalce Posušja na območju Bosne in Hercegovine, kjer je na prvi dan v letu 2021 umrlo osem mladih . Deseterica 18 in 19-letnikov se je zabavala v počitniški hišici, ko se je zgodila tragedija. Osem od desetih mladih je za vedno zaspalo zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, za življenje dveh pa se zdravniki še borijo.Na dan prihajajo nove podrobnosti strašne tragedije, ki je zavila v črno Posušje. »Čakali so Novo leto v počitniški hiši, omamil jih je plin, verjetno iz agregata, ki je deloval v hišici. Vsi so umrli,« so dejali prebivalci kraja, v katerem se je zgodilo. Policisti so nekaj kilometrov pred krajem dogodka blokirali ceste in prepovedali prehod vsem, dokler traja ogled dogodka. Tam so prisotne tudi družine in sorodniki preminulih.Hrvaški 24sata poroča, da so mladi po telefonu zadnjič komunicirali do četrte ure. Pet ur kasneje so jih skušali prebuditi tisti, ki so novo leto dočakali v sosednjih hišicah. »Ko niso odgovorili na trkanje in razbiranje po vratih, so na silo odprli vrata in videli, da so mladi ležali eden čez drugega, ko so se najbrž omamljeni od plina skušali premikati po prostoru. Poročajo še, da je tisti, ki je vdrl v hišo moral na šivanje, saj se je pri tem poškodoval, dvema medicinskima sestrama pa naj bi ob prihodu na prizorišče od hudega postalo slabo.Na prizorišče tragedije sta prišla tudi predsednik vlade in minister za zdravje. »Nič hujšega si ne morem predstavljati kot izgubiti otroka v takšni tragediji. Tu smo, da staršem otrok izrečemo sožalje,« je dejal. Zdravstveni ministerpa, da je to tragedija, ki jo bodo še dolgo pomnili, in da upa, da se ne bo nikoli več ponovila.​Grozljivka: ko so odprli vrata, so ležali eden čez drugega