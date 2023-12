Bo Slovenija zahtevala izročitev enega najbolj iskanih kriminalcev? Obstaja ena težava ...

Pripadniki notranjega ministrstva Republike Srbske so enega najbolj iskanih kriminalcev v Evropi, 33-letnega Mladena Samardžijo, ki ima tako slovenski kot potni list BiH in so ga prijeli v ponedeljek, danes predali tožilstvu BiH, navaja portal klix.

Samardžijo čigar ime je na seznamu 50 najbolj iskanih kriminalcev Evropskega policijskega urada Europol, so prijeli na Jahorini na podlagi suma vpletenosti v trgovino z mamili. Samardžija je že dlje časa na begu pred slovenskim pravosodjem, ki ga išče zaradi vpletenosti v organiziran kriminal in trgovino z mamili. Za njim je bila razpisana tudi Interpolova tiralica.

Bo Slovenija zahtevala njegovo izročitev?

Pri tem se je zastavilo vprašanje, ali bo Slovenija od BiH zahtevala njegovo izročitev. Kot so pojasnili na ministrstvu za pravosodje, je odločitev o tem, ali bo Slovenija zaprosila za njegovo izročitev, v prvi vrsti na strani sodišča, ki vodi kazenski postopek in je pristojno za pripravo izročitvene dokumentacije. Pri tem so med drugim dodali, da postopke izročitve med državama ureja pogodba iz leta 2002, po kateri se izročitev osebe ne dovoli, če gre za državljana pogodbenice. Oviro za izročitev praviloma pomeni tudi dvojno državljanstvo, kot ga ima Samardžija. Če država zaprosi za izročitev, o tem odloča pristojni organ zaprošene države skladno z določili pogodbe in svojim notranjim pravom, so še pojasnili na ministrstvu.

Kadar izročitev iskane osebe ni mogoča oz. je zavrnjena zaradi državljanstva, obstajajo tudi drugi mehanizmi pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, ki omogočajo kazenski pregon obdolžencev, kot npr. odstop kazenskega pregona v državo državljanstva osebe. V razmerju med Slovenijo in BiH po navedbah ministrstva predstavlja pravno podlago za odstop in prevzem kazenskega pregona Pogodba o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, ki ureja tudi druge oblike mednarodne pravne pomoči.

Oviro za izročitev lahko pomeni dvojno državljanstvo.

Po navedbah Europola je Samardžija v Sloveniji obtožen članstva v mednarodni kriminalni združbi, ki je delovala v okviru večje hudodelske združbe iz Črne gore, znane pod imenom Kavaški klan. Sam naj bi usklajeval akcije združbe in novačil nove člane ter si tako nezakonito pridobil veliko premoženjsko korist.