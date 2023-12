Razkrite podrobnosti o aretaciji slovenskega ubežnika v Bosni! Znano, kdo je bil z njim

V ponedeljek so na Jahorini prijeli ubežnika Mladena Samardžijo , ki so ga slovenski organi pregona iskali tudi prek Europola. O aretaciji so se razpisali balkanski mediji, ki zdaj razkrivajo nove podrobnosti posebne akcije .

33-letnika so prijeli na smučišču Jahorina. V času aretacije naj bi bila z njim v apartmaju Tijana Tegeltija, nekdanja žena nekdanjega predsednika višjega sodnega in tožilskega sveta. Milan Tegeltija je bil tudi pravni svetovalec Milorada Dodika in predsednik Nogometnega kluba Borac, poroča Slobodna Dalmacija. Tegeltijo so razrešili zaradi številnih škandalov in slabega stanja v pravosodju.

Tijana pa je znana kot vplivnica. Z nekdanjim možem sta pogosto potovala po Evropi in na eksotične lokacije, vse skupaj pa je Tijana objavljala na družbenih omrežjih. V začetku leta 2022 je ameriški State Department napovedal sankcije proti Tegeltiji in njegovi ženi zaradi korupcije. Prepovedali so jima celo vstop v državo. Bosanski mediji zdaj poročajo, da naj bi bila ubežnik Samaržija in Tijana Tegeltija že dlje časa v ljubezenski zvezi.

Že ujet, a izpuščen

Samardžijo so slovenski organi pregona z Europolovo tiralico iskali zaradi njegove vpletenosti v organizirani kriminal in preprodajo narkotikov. Zaradi istih zločinov so ga iskali tudi bosanski organi pregona. Po begu iz Slovenije naj bi vodil kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s preprodajo opojnih substanc na območju Evropske unije, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore. Bosansko ministrstvo za notranje zadeve je tudi objavilo fotografije njegovega prijetja.

Samardžijo so policisti prijeli že lani. Ob aretaciji so pri njem našli 58.400 evrov v gotovini in štiri mobilne telefone, to so skupaj z avtomobilom zaplenili. Že takrat je bilo jasno, da gre za enega najbolj iskanih ubežnikov, a so ga bosanske oblasti izpustile na svobodo, saj ga pred izročitvijo Sloveniji ščiti dvojno državljanstvo.