Aretirani, ker trojici niso preprečili posilstev in pretepanja starega zapornika

Stanimir Brajković (74) je na silvestrovo vrgel petardo in prestrašil starše dojenčka. Zaradi tega je moral v 15 dneh plačati kazen v višini 30.000 dinarjev oziroma 256 evrov in 29 centov. Tega ni storil, zato je za mesec dni končal v zaporu v Padinski skeli v Srbiji.

Iz sodnega spisa izhaja, da je obtoženi očitano, da je 31. decembra 2020 okoli 13. ure s terase stanovanja prižgal in nato odvrgel petardo, pri čemer je močno počilo. Zaradi močne detonacije so bili prestrašeni tako dojenčkovi starši kot dojenček, ki je hodil, kar govori o povečani stopnji prištevnosti obdolženca, ki jo je sodišče neupravičeno znižalo, piše v sodbi. Na koncu so ga zaradi kaljenja javnega reda in miru obsodili na mesec dni zapora. Namestili so ga v celico s tremi zaporniki, ki so bili obsojeni za veliko hujša kazniva dejanja.

Vsak dan so ga žalili, tepli in spolno zlorabljali. Na koncu je Brajković umrl zaradi poškodb notranjih organov, ki jih je povzročilo posilstvo z ročajem metle 4. februarja. Po tem so razrešili upravnika zapora. V petek zjutraj so aretirali štiri paznike in zaporniškega zdravnika, ker starcu niso pomagali, niti niso preprečili brutalnosti treh zapornikov.

Prijeli so jih po odredbi Posebnega oddelka za zatiranje korupcije VTJ v Beogradu v sodelovanju z Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij Ministrstva za pravosodje RS zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službo, je povedal Nenad Stefanović, tožilec Višjega javnega tožilstva v Beogradu.

Isto tožilstvo trojico zapornikov bremeni hudega umora Brajkovića. Gre za Srećka S. (20), Saša S. (21) in Daliborja P. (21). Vsi so v priporu.

»Enkrat ga je Dalibor P. udaril s kolenom po telesu in rebrih, drugič ga je spolno nadlegoval z ročajem metle. Osumljeni Saša S. ga je silil piti urin iz skodelice za kavo, Srećko S. mu je z brisačo izvlekel jezik iz ust, da ne bi paznikom potožil o trpinčenju in nasilju,« je zapisano v sodne listine.

Le dan pred smrtjo so Brajkovića odpeljali k zdravniku na pregled, a o trpinčenju, ki ga je trpel, približno 20 dni ni poročal. Še isti večer so ga vrnili v celico, kjer so ga storilci polivali z mrzlo vodo. Naslednji dan se mu je stanje poslabšalo, težko je dihal in imel je slabo cirkulacijo zaradi zlomljenih reber in prsnice, ki ju zdravnik ni popravil, pa tudi zaradi izgube krvi. Na koncu je umrl, poroča 24sata.hr.

