Umrl, ker je vrgel petardo

Srbija se zgraža nad usodo 74-letnega Beograjčana Stanimirja Brajkovića, čigar težave so se začele na silvestrovo leta 2020, ko je z balkona svojega stanovanja vrgel petardo. Ta je padla blizu družine z dojenčkom in jo prestrašila: poklicali so policijo, ta je izsledila Stanimirja in izrekli so mu 250 evrov denarne kazni.

Ker revni Stanimir kazni ni mogel plačati, so ga letos – čeprav je bil to prvi prekršek v njegovem življenju – poslali za 30 dni v zapor Padinska Skela. Vrgli so ga v celico s tremi mladimi prestopniki.

Nesrečnega upokojenca so mučili, dokler ni izdihnil.

V naslednjih dneh in tednih so ga Srećko S. (20), Saša S. (21) in Dalibor P. (21) psihično in fizično zlorabljali. Najprej jim je moral v zaporniški kantini kupovati hrano, ko mu je zmanjkalo denarja, so postali nasilni.

Kot so ugotovili po obdukciji in toksikoloških preiskavah, so Stanimirja vsak dan klofutali, tepli po glavi in telesu, moral je piti urin sozapornika, posilili so ga z ročajem metle. Zaradi poškodb je moral k zdravniku, kjer pa iz strahu ni prijavil izživljanja; ko se je vrnil v celico, naj bi ga trojica mladih zvečer zvlekla v kopalnico in mučila.

Naslednji dan je umrl zaradi poškodb, med drugim je imel polomljena rebra in prsno kost, težave s krvnim obtokom in dihanjem, izgubil je velike količine krvi. Zoper tri sojetnike so sprožili predkazenski postopek, proti sedmim zaposlenim v zaporu pa disciplinske postopke, zamenjali so tudi upravnika.