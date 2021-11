Apokaliptični posnetki iz Carigrada: v strašnem neurju umrli štirje (VIDEO)

Neurje v turškem Carigradu je danes zahtevalo najmanj štiri življenja, še 19 ljudi pa je bilo poškodovanih. Ob tem so morali zapreti ladijski promet skozi Bosporsko ožino, ki je edina morska povezava med Sredozemskim in Črnim morjem. Neurje so spremljali močni sunki vetra s hitrostjo do 130 kilometrov na uro. Pri tem so umrli štirje ljudje (en tujec). Še 19 jih je bilo ranjenih.

V vremenski ujmi so bile poškodovane tudi zgradbe in druga infrastruktura v mestu in okolici. Letala, namenjena v Carigrad, so preusmerili na druga letališča.