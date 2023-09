Apokaliptične razmere: v poplavah umrli štirje, še štiri pogrešajo

V poplavah, ki so po močnem deževju v torek zajele Istanbul, sta umrla najmanj dva človeka, več pa jih je poškodovanih, je danes sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Ulice dveh okrožij na severu velemesta so pod vodo, delno je poplavljena tudi podzemna železnica. Več deset ljudi so evakuirali, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na fotografijah in videoposnetkih s televizije in družbenih omrežij je videti deročo vodo, ki odnaša avtomobile in stojnice. Po besedah istanbulskega župana Ekrema Imamogluja so morali iz mestne knjižnice rešiti več ljudi, potem ko je v stavbo vdrla voda. Župan je ob tem poudaril, da se mora Turčija zaradi podnebnih sprememb pripraviti na vse bolj ekstremne vremenske pojave.

Grško mesto Larissa FOTO: Kostas Mantziaris Reuters

Volos FOTO: Eurokinissi Via Reuters

Poleg dveh smrtnih žrtev v Istanbulu sta v torek dva človeka zaradi poplav po močnem deževju umrla tudi na zahodu Turčije v provinci Kirklareli blizu meje z Grčijo in Bolgarijo, še štiri osebe pa pogrešajo.

Dve smrtni žrtvi so po poplavah zabeležili tudi v Bolgariji, kjer so v višje ležeče kraje evakuirali več sto turistov.

Po napovedih vremenoslovcev se bodo neurja na zahodu in jugozahodu Turčije nadaljevala, zato svarijo pred nadaljnjimi poplavami.