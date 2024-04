Albanka zakrivila prometno nesrečo, umrla sta brat in sestra! Odpustili so jo iz bolnišnice in aretirali

Albanka, ki je zakrivila prometno nesrečo na območju Rataca, v kateri sta umrla brat (21) in sestra (19), je bila danes zjutraj odpuščena iz bolnišnice in aretirana, poroča Dubrovniški dnevnik. Tuja državljanka se je lažje telesno poškodovala, poškodbe trebušne stene, zato je bila zadržana v bolnišnici. Takrat so jo prijeli zaradi kaznivega dejanja povzročitve nesreče s smrtno posledico, medtem je bila pod policijskim nadzorom.

Mrtva brat in sestra

Huda prometna nesreča se je zgodila v torek okoli 20.30 na državni cesti na območju Ratca pri Slanem. Katarina in Stjepan, brat in sestra, sta umrla, 29-letna državljanka Albanije pa je bil lažje poškodovana in prepeljana v dubrovniško splošno bolnišnico.

Od 10. do 13. aprila so bili v občini Gradac razglašeni dnevi žalovanja. Zastave so spuščene, na dan žalovanja pa zabavnih programov in prireditev ne bo. »Razglasili smo te dneve žalovanja, vendar je to simbolično, da družini pokažemo, da smo z njimi, vendar je velika praznina, velika žalost. Besede so odveč,« je včeraj za HRT povedal župan občine Gradac Matko Burić.

Nesrečo je povzročil 29-letna voznica

Do prometne nesreče je prišlo, ko je voznica osebnega vozila slovaških registrskih tablic začela nedovoljeno prehitevati vozilo pred seboj, zaradi česar je čelno trčila v osebno vozilo makarskih registrskih tablic, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljalo 21-letna hrvaška državljanka.

Zaradi trčenja na kraju dogodka sta voznica in sopotnik v njegovem vozilu, 19-letni državljan Hrvaške, umrla.

Povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom«

Andrijana Biskup, tiskovna predstavnica dubrovniško-neretvanske policijske uprave, je včeraj sporočila, da bodo 29-letno voznico po odpustu z zdravljenja aretirali.

»Včeraj zvečer sprejeta pacientka, rojena 1995, tuja državljanka, je trenutno hemodinamsko in kardiorespiratorno stabilna. Ima kontuzijsko poškodbo trebušne stene in je trenutno na opazovanju. Najverjetneje, če ne bo poslabšanja klinične slike in lokalnih izvidov bo odpuščena jutri,« pa je dejal Marijo Bekić, direktor Splošne bolnišnice Dubrovnik.