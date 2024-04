V strašni nesreči življenje izgubila Katarina (21) in Stjepan (19) - brat in sestra

Sinoči okoli 20.40 se je na hrvaški državni cesti D-8 v kraju Ratac pri Dubrovniku zgodila huda prometna nesreča treh osebnih vozil, v kateri sta umrli dve osebi, dve osebi pa sta bili poškodovani in so ju prepeljali v bolnišnico v Dubrovniku, poročajo hrvaški mediji.

FOTO: Zaslonski posnetek

Kot piše Index, sta v nesreči umrla brat in sestra iz Gradca. Stjepan je bil rojen leta 2003, Katarina pa leta 2005. Na Facebook straneh mesta Gradac se od njih poslavljajo številni občani.

Po poročanju Dubrovniškega dnevnika je do trčenja prišlo na ravnem in dobro preglednem delu ceste, po neuradnih informacijah pa je nesrečo povzročilo vozilo tujih registrskih tablic, v katerem so bili albanski državljani.

Župan je razglasil dne žalovanja

»Občina Gradac razglaša dneve žalovanja na območju občine Gradac od 10. aprila 2024 do 13. aprila 2024 ob tragični smrti Stjepana in Katarine Đerek.« Dneve žalovanja bodo v občini Gradac obeležili s spustom zastave Republike Hrvaške na pol droga.

V času dneva žalovanja programov in prireditev z zabavnimi vsebinami ne bo, so še sporočili s tamkajšnje občine.