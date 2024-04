Ganljivo slovo od maturantke Katarine: »Danes na hodnikih naše šole vladajo tišina, bolečina, nejevera in nemoč«

Medicinska srednja šola Dubrovnik se je poslovila od študentke Katarine Đerek, ki je skupaj z bratom Stjepanom umrla v hudi prometni nesreči.

Ne Stoj Nad Grobom Kjer Ležim - Mary Elizabeth Frye (1932) Ne stoj nad grobom kjer ležim,

ker ni me tam in ker ne spim.

Sem veter s tisočih strani,

sem lesk draguljev, ko sneži.

Sem sonce v žitu iz zlata,

ko dež jesenski šepeta.

In ko zbudi te jutra dah,

sem ptic ščebet, ki polni zrak,

ko krožijo v tišini v vis.

Sem zvezda, ki zate gori.

Ne stoj nad grobom kjer ležim.

Ne joči. Ni me tu. Živim.



(prevod: Damir O.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Do_Not_Stand_at_My_Grave_and_Weep

»Sinoči, 9. aprila 2024, sta ugasnili dve mladi življenji, ugasnili sta dve luči... Na hodnikih naše šole danes vladajo tišina, bolečina, nejevera in nemoč. Z mislimi smo pri družini učenke Katarine Đerek. Katarina Đerek, upam, da nas slišiš, želimo ti povedati, kako večno boš živela v naših srcih, spominjali se bomo sanj in čez čas se bodo solze spremenile v nasmeh ob omembi tvojega imena... Počivaj v miru božjem!« so tako objavili na Facebooku šole z besedilom pesmi Mary Elizabeth Frye.

Na spletni strani Občine Gradac pa so objavili, da so zaradi tragične smrti brata in sestre sprejeli sklep o razglasitvi dneva žalovanja od 10. do 13. aprila.