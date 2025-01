Afganistanec sledil vrtčevski skupini, do smrti zabodel dvoletnika in mimoidočega, ki je poskušal pomagati

V sredo je v nemškem kraju Aschaffenburg moški napadel skupino vrtčevskih otrok ter enega od njih, star je bil dve leti, s kuhinjskim nožem do smrti zabodel. Prav tako je do smrti zabodel 41-letnega moškega, ki se je znašel v bližini in poskušal pomagati nemočnim otrokom ter vzgojiteljicama. Napadalec je poleg tega ranil še tri ljudi – eno od vzgojiteljic, ki je utrpela zlom roke, deklico in 72-letnega mimoidočega. Deklica in 72-letnik sta utrpela hujše poškodbe, a nista v smrtni nevarnosti.

Policisti so takoj po napadu na postajo odpeljali eno osebo, a so sporočili, da ne gre za osumljenca, temveč potencialno pričo, ki bi lahko pomagala razjasniti okoliščine. Nedolgo zatem se je v policijskem pridržanju znašel še osumljenec, 28-letni državljan Afganistana, ki je bil v preteklosti že trikrat aretiran zaradi nasilnih dejanj. Vsakič so ga policisti odpeljali v psihiatrično ustanovo, tudi včeraj pa naj bi kazal očitne znake duševnih težav.

Park velja za nevarnega

Omenjeni 28-letnik naj bi si, poroča Bild, vrtčevsko skupino, v kateri je bilo pet otrok, starih med enim in tremi leti, dalj časa ogledoval. Tudi včeraj jim je sledil, ko so zapustili vrtec, kar sta vzgojiteljici, kot kaže, začutili in že kmalu sta se odločili, da bi bilo bolje, če otroke odpeljeta nazaj v igralnico.

Takrat pa je Afganistanec udaril. Preiskovalci sicer niso našli dokazov, da bi bil osumljenčev motiv za napad povezan z ekstremnim islamizmom ali islamističnimi skupinami.

Park, v katerem se je zgodil napad in v katerega so že v sredo popoldan občani začeli prinašati sveče, cvetje in plišaste igrače, sicer velja za precej nevarnega, v njem naj bi se namreč zbirali uživalci prepovedanih drog, tam se pogosto spadajo tudi tolpe, ki droge preprodajajo.