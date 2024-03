Trije posiljevalci vplivnice na sodišče, mož obupan: Menjevali so se, nam pa ponujajo odškodnino ... (VIDEO)

Spletna vplivnica in njen mož sta z motorjema potovala po svetu, ko sta v Indiji naletela na napadalce. Tamkajšnja policija trenutno lovi še štiri druge osumljence v zvezi z napadom.

28-letna Fernanda in 63-letni Vicente imata na spletu, kjer dokumentirata svoje potovanje z motorjem, okoli 300.00 sledilcev. Par, ki se je iz Indije v Nepal odpravljal z ločenima voziloma, naj bi se zvečer ustavil v okrožju Dumka in si uredil prenočišče z improviziranim šotorom, ko so ju opazili moški in nagovorili Vicenteja, nato pa spolno napadli Fernando.

Pretepli so ga s čelado

V videoposnetku, posnetem v bolnišnici v Indiji, se je Vicente zlomil in razkril poškodbe, ki sta jih utrpela. Rekel je, da ima »uničena usta«, saj so ga napadalci pretepli s čelado in kamnom. Fernanda je z vidnimi modricami na obrazu povedala, da so ju tudi oropali, vendar je bilo jasno, da je bil njihov glavni namen posilstvo. Dodala je, da sta se po pomoč obrnila na policijo, poroča Daily Mail

Moški naj bi bili stari med 20 in 30 leti, obtoženi so izmeničnega posilstva Fernande.

Prepotovati želita svet

Po poročanju časnika The Telegraph je par obiskal sodišče, indijske oblasti so jima dodelile okoli 11.000 evrov odškodnine.

Anjaneyulu Dodde, namestnik komisarja v okrožju Dumku, je dejal: »Dodelili smo jima odškodnino v višini enega milijona rupij. Izvajamo temeljito preiskavo in poskušali bomo zagotoviti hitro sojenje in obsodbo.«

Par, na instagramu znan kot @vueltaalmundoenmoto, zadnjih pet let sledi cilju, da bi prepotoval svet. Skupaj naj bi prevozila 170.000 km in obiskala 66 držav.

Zdaj načrtujeta vrnitev v Španijo, kjer živita, kasneje pa bosta potovanje nadaljevala.