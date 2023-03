7-mesečna dojenčica umrla, ker jo je babica pozabila v avtu

Sedemmesečna dojenčica je umrla na zadnjem sedežu avta, v katerem jo je pozabila njena babica. Zdaj 65-letni babici Tracey Nix sodijo zaradi umora na enem izmed floridskih sodišč.

Do družinske tragedije je prišlo lani, medtem ko je bila dojenčica Uriel Schock v babičinem varstvu. 1. novembra se je Tracey z vnukinjo z avtom vrnila s kosila s svojimi prijateljicami. Dojenčica je zaspala na zadnjem sedežu, babica jo je tam pustila in odšla v hišo. Potem pa se je zgodilo najhujše. Pozabila je na otroka v avtu, v hiši se je zaposlila z igranjem klavirja in s psom. Ko jo je pozno popoldan obiskal eden izmed njenih vnukov, jo je prešinilo: otrok je še vedno v avtu! Njen mož je stekel ven, tam pa ga je pričakal grozen prizor. Dojenčica ni več dihala. Oživljal jo je, vendar brez uspeha. Zanjo je bilo prepozno.

Babica, nekdanja ravnateljica osnovne šole, je policiji povedala, da ni drugega vzroka za njeno dejanje kot to, da je na spečega otroka pozabila. Avto pa je imel zaprta vsa okna, temperatura je bila precej visoka. Oče sedemmesečne dojenčice je za ameriške medije povedal, da ne more razumeti, kako lahko kar pozabiš na malo deklico.

Izgubila že drugega otroka

To pa ni prva smrt, ki sta jo morala preboleti nesrečna oče in mama Kaila Nix in Drew Schock s Floride. Le enajst mesecev pred smrtjo hčerke sta izgubila tudi sina, šestnajstmesečnega Ezro. Tudi ta je umrl, medtem ko ga je čuvala babica Tracey. On se je utopil v ribniku. Šlo je za nesrečo.

Kaila Nix je želela dati svoji mami drugo priložnost. Čeprav ji po smrti sina ni zaupala, se je trudila, da bi spet vzpostavili pristne odnose. Kot je povedala po grozljivem dogodku, ji je malčico zaupala tudi zato, ker je poznala ljudi, s katerimi se je dobila na kosilu.

Zdaj si želi, da gre mama v zapor. Hoče, da odgovarja za svoje dejanje, čeprav se ji trga srce. Kljub vsemu je to njena mama.