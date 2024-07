62-letnik na Hvaru pretepel enega s plinsko jeklenko, drugega s kozarcem

Na Hvaru so v nedeljo in ponedeljek zvečer protestirali številni prebivalci in gostinci zaradi nasilnega incidenta, ki se je zgodil v soboto v eni od tamkajšnjih restavracij. Županijsko sodišče v Splitu je za domnevnega napadalca odredilo enomesečni pripor, poročajo hrvaški mediji.

Občinsko državno tožilstvo v Splitu je v ponedeljek sporočilo, da 62-letnika sumijo, da je v soboto na Hvaru s ciljem, da huje poškoduje moškega, le-tega s stisnjeno pestjo in plinsko jeklenko večkrat udaril po glavi. Drugega moškega, ki je poskušal preprečiti napad, naj bi udaril s kozarcem v glavo. Oba je pri tem lažje poškodoval.

Nasilnež je lastnik znanega kluba

Županijsko sodišče v Splitu je za osumljenca v ponedeljek zvečer odredilo enomesečni pripor zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja.

Po pisanju hrvaških medijev je domnevni napadalec solastnik znanega nočnega kluba. Lastnika sosednje restavracije, ki so jo v preteklosti obiskale tudi številne svetovne zvezde, in njegovega kuharja naj bi pretepel zaradi glasne glasbe.

Mirno mesto je pretresel fizični obračun med znanima gostincema. FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell Pixsell

Protestniki na Hvaru so ob zvokih ladijskih siren po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HTV zahtevali njegov odhod, v združenju gostincev mesta Hvar pa so medtem obsodili nasilje.

Obsodili nasilje

Protestom, ki se bodo po napovedih nadaljevali danes, se je v nedeljo pridružil župan Hvara, ki je po poročanju HTV v ponedeljek zagotovil, da bodo storili vse, da se takšni prizori ne bodo ponovili.

Incident so v sporočilu za javnost obsodili tudi v nočnem klubu in ga globoko obžalovali. Opravičili so se vsem vpletenim in celotni skupnosti mesta Hvar.

Omenjeni nočni klub je sicer priljubljena točka na Hvaru med mladimi turisti, v njem pa so doslej nastopili številni znani DJ-ji.