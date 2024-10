36-letnica umrla po strašnem napadu na morju: »Odšla je na kraju, ki ga je ljubila«

Italijanska deskarka Giulia Manfirni (36) je umrla blizu indonezijskega otoka Mentawai v zahodni Sumatri, potem ko jo je med deskanjem napadla mečarica in ji prebodla prsi. Dve osebi, ki sta bili v bližini, sta ji poskušali pomagati, kasneje pa so jo odpeljali v bolnišnico.

James Colston, ki je skupaj z njo vodil potovalno agencijo, je na Instagramu objavil: »Kljub trudu njenega partnerja, ljudi v lokalnem letovišču in zdravnika, Giulie je ni bilo mogoče rešiti.«

Prejšnje raziskave so pokazale, da so napadi mečaric na ljudi redki, vendar so lahko nevarni. Te ribe so znane po svoji hitrosti in agresivnih gibih, še posebej, ko se počutijo ogrožene.

Colston je dejal, da je šlo za »nenavadno nesrečo« in da je njegova sodelavka umrla »med delom, ki ga je imela rada, na kraju, ki ga je ljubila.«