18-letnik priznal napad, uporabil je mesarski nož

Pred tremi leti prišel iz Pakistana



Lokacija staričnega tednika je skrivna

Moški, ki so ga aretirali, ker naj bi v petek z mesarskim nožem pred nekdanjim sedežem satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu huje ranil dve osebi, je danes priznal krivdo. Povedal je, da je napadel zaradi spornih karikatur preroka Mohameda, ki jih je pred kratkim ponovno objavil omenjeni časnik, je razkril neimenovani vir blizu preiskave.Moški, ki je po lastnih navedbah star 18 let in je bil rojen v Pakistanu, prevzema odgovornost za svoja dejanja in jih je med zaslišanjem umestil v kontekst ponovne objave karikatur, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal omenjeni vir.Priznanje ni večje presenečenje, saj so francoske oblasti in organi pregona že v petek sporočili, da je bil napad dejanje islamskega terorizma. Domnevnega napadalca so policisti prijeli nedaleč od prizorišča napada, kjer so našli tudi morilsko orožje. Kasneje so v zvezi z napadom aretirali še šest oseb.Napadalec naj bi sicer iz Pakistana v Francijo prišel pred tremi leti in je nazadnje stanoval v enem od blokov v pariškem okrožju Pantin. Sosedje naj bi ga opisali kot "zadržanega" in "vljudnega", poroča AFP.Charlie Hebdo je v minulih letih večkrat objavil sporne karikature preroka Mohameda in si s tem nakopal sovraštvo številnih muslimanov po vsem svetu. Januarja 2015 je bil tednik tarča terorističnega napada, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi, med njimi nekaj najbolj znanih francoskih karikaturistov.Petkov napad se je zgodil tri tedne po začetku sojenja domnevnim pomagačem napadalcev na Charlie Hebdo. V luči sojenja je tednik nedavno znova objavil sporne karikature in zato prejel nove grožnje z napadi.Tokratni napad se je sicer zgodil pred nekdanjim sedežem časnika, kjer ima zdaj svojo pisarno tiskovna agencija Premieres Lignes. Žrtvi napada sta bila tako dva uslužbenca te agencije, moški in ženska, ki sta si med delom vzela odmor za cigareto. Lokacija novega sedeža Charlieja Hebdoja medtem iz varnostnih razlogov ostaja tajna.