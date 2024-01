18-letni fant umrl zaradi improvizirane petarde: »Bil je vedno živahen, a zelo dober mladenič«

V Koblenzu v Nemčiji je umrl 18-letni Hrvat, ko je eksplodirala improvizirana petarda. Policija je potrdila, da se je nesreča zgodila v nedeljo okoli 20. ure, prijatelj družine ponesrečenca pa je za Fenix-magazin povedal, da so vsi v šoku. »Bil je vedno živahen, a zelo dober mladenič kot vsa njegova družina,« je dodal.

Tragedija se je zgodila le sto metrov od družinske hiše. Družinski prijatelj je povedal, da so mladeniči skupaj naredili petarde. »Verjetno so jih naredili nestrokovno. Ena tako narejena petarda je počila in ga hudo poškodovala,« je še dodal.