Epilog najdaljše noči na urgenci: štiri zastrupitve z alkoholom, v alkoholnem opoju tudi dva otroka

Na ljubljanski urgenci so v najdaljši noči v letu obravnavali 65 bolnikov, med njimi dva zaradi zastrupitve s prepovedanimi substancami. Na internistični prvi pomoči Interne klinike UKC Ljubljana so v nočni izmeni obravnavali 31 ljudi, ena oseba je zaradi septičnega šoka umrla. Na mariborski urgenci so obravnavali hudo poškodbo zaradi pirotehnike.

Štiri nujne intervencije na terenu

Od 65 primerov, ki jih je obravnavala Splošna nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana, so bile štiri nujne intervencije na terenu. Te so bile med drugim potrebne, ker sta se dve osebi zastrupili s prepovedanimi substancami, je v izjavi za novinarje dejala dežurna urgentna zdravnica Špela Baznik.

Bolniki, ki so jih obravnavali na urgenci v Ljubljani, so imeli nadalje denimo respiratorne okužbe, bolečine v trebuhu, vrtoglavico, več ljudi so obravnavali zaradi popitega alkohola, ena oseba je imela samomorilne misli. Poleg tega so obravnavali hujšo poškodbo zaradi padca, je v izjavi za novinarje dejala dežurna urgentna zdravnica Špela Baznik. Poškodb zaradi pirotehničnih sredstev niso obravnavali. Promocije za manjšo uporabo pirotehnike imajo učinke, opaža Baznik. Prav tako je zaradi svaril v javnosti o negativnih posledicah pitja alkohola manj zastrupitev z alkoholom, je dodala.

Štiri zastrupitve z alkoholom in prepovedanimi substancami

Medtem ko na ljubljanski urgenci ni bilo poškodovanih s pirotehničnimi sredstvi, je bilo na mariborski urgenci drugače. Obravnavali so namreč hudo poškodbo zaradi pirotehnike, so povedali za STA. Več podrobnosti o dogajanju pri njih v minuli noči pa niso želeli posredovati.

Silvestrska noč je bila za policiste delavna, a je minila razmeroma mirno. Za varnost je po državi skrbelo več kot 650 policistov, kljub številnim dogodkom na prostem pa hujših kršitev niso beležili, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Za internistično prvo pomoč Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je bila silvestrska noč zelo pestra, so zapisali v UKC Ljubljana. Obravnavali so štiri zastrupitve z alkoholom in prepovedanimi substancami, veliko zahtevnega dela je bilo zaradi srčnih motenj, enega bolnika so zaradi življenjske ogroženosti premestili v enoto za intenzivno medicino, en bolnik pa je zaradi septičnega šoka umrl.

Opravili so veliko urgentnih preiskav. Ob prihodu dnevne ekipe je na hodniku čakalo 22 bolnikov, večina na prosto posteljo na internih oddelkih.

V urgentnem kirurškem bloku Kirurške klinike UKC Ljubljana so od nedelje zjutraj do danes zjutraj pregledali in oskrbeli 152 poškodovancev, med njimi skoraj tretjino v času od nedelje od 19. ure dalje. Opravili so 38 malih operativnih posegov in tri velike, 16 bolnikov so oskrbeli v mavčarni, 18 pa jih je potrebovalo hospitalizacijo na kliničnem oddelku za travmatologijo. Med poškodovanci je bilo tudi sedem poškodovanih v pretepu, štirje smučarji in štirje z opeklinami ter dve osebi, ki sta se poškodovali v prometni nesreči.

Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja na najdaljšo noč v letu ni bilo večjih odstopanj od siceršnjih noči. V njihovi urgentni ambulanti je bilo pregledanih 17 bolnikov, sedem bolnikov pa so večinoma zaradi okužbe s covidom-19 sprejeli na kliniko.

V službi za urgentno nevrologijo Nevrološke klinike so v minuli noči pregledali 27 ljudi, od katerih jih je devet ostalo v bolnišnici.

Na Pediatrični kliniki v alkoholnem opoju dva otroka

Reševalne ekipe reševalne postaje UKC Ljubljana so ponoči opravile 66 intervencij, od tega je bilo 27 nujnih voženj. Obravnavali so 44 bolnikov z obolenji internistične narave in pet poškodovancev. Poročilo reševalnih ekip sicer ne vključuje intervencij služb, ki so zagotavljale zdravstveno varstvo na prireditvah.

Na Pediatrični kliniki so medtem v sprejemni urgentni ambulanti pregledali 30 otrok. V alkoholnem opoju sta bila dva, so še navedli v UKC Ljubljana.