13-letnica prijavila, da so jo skupinsko posilili, nato jo posilil še policist

O grozljivem dogodku poročajo iz Indije. 13-letno dekle, ki naj bi ga posilili štirje moški, naj bi policist znova posilil, potem ko je poskušala prijaviti nasilno dejanje, poroča CNN.

Oblasti v državi Utar Pradeš so tako že potrdile, da so v zvezi z domnevnim incidentom aretirali policista. Primer je povzročil veliko ogorčenja v Indiji, saj so mnogi policijo obtožili, da pomaga ohranjati sistemsko kulturo spolnega nasilja.

Po aretaciji je policist, ki trdi, da je nedolžen, pozval k neodvisni preiskavi. Vsem policistom, ki so bili v službi v času domnevnega dogodka so izrekli opomin, zoper njih pa bodo ukrepali, če bodo spoznani za krive kaznivega dejanja, navaja tamkajšnja policija.

Poleg tega so bili aretirani štirje moški, ki naj bi aprila ugrabili in posilili omenjeno mladoletnico. Deklico naj bi odpeljali v sosednjo državo Madhya Pradeš, kjer so jo posiljevali in zadrževali štiri dni, je še sporočila policija. V zvezi z domnevnim incidentom so aretirali tudi žensko.

Po zadnjih podatkih je bilo leta 2020 prijavljenih več kot 28.000 primerov domnevnih spolnih napadov na mladoletnike. A mnogi menijo, da je resnična številka veliko višja, saj v Indiji, podobno kot v drugih državah, žrtve posilstev tega pogosto ne prijavijo.