Zvodnika niti detektiv ne najde

Potem ko ni bil dosegljiv sodišču, je Boštjanu Majerju, ki je bil zaradi osmih kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije obsojen na enotno kazen osmih let zapora in stransko denarno kazen v višini 18.000 evrov, vabilo na sodišče kar petkrat neuspešno poskušal vročiti še detektiv.

Potem ko je višje sodišče v Ljubljani sodbo leta 2019 razveljavilo, bi namreč moral ponovno sesti na zatožno klop. A je neznano kje, na sodišče pa sta prišla njegova domnevna sostorilca oziroma pomočnika pri nelegalnih poslih, 40-letna romunska državljanka Ana Maria Largenau, ki živi v Ljubljani in se preživlja z delom v masažnem salonu (kjer menda zasluži okrog 400 evrov mesečno), in 52-letni srbski državljan, fizioterapevt Bojan Minić. Na prvem sojenju so Largenauovi zaradi petih kaznivih dejanj pomoči pri trgovini z ljudmi ter kaznivem dejanju pomoči pri zlorabi prostitucije naložili enotno kazen dveh let in osem mesecev zapora ter stransko denarno kazen 3600 evrov, očeta dveh otrok Minića pa so zaradi treh kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in kaznivega dejanja zlorabe prostitucije v zapor poslali za dve leti in šest mesecev, plačati pa mora še 2200 evrov stranske denarne kazni.

Za prvoobtoženega Majerja je sodnik za prihodnji narok odredil prisilno privedbo.

Prisilna privedba

Kot je pojasnil ljubljanski okrožni sodnik Ciril Keršmanc, bo za Majerja za prihodnji narok odredil prisilno privedbo, začasno pa je postopek zanj izločil, zato se je ta začel le za soobtožena.

Postopek za Boštjana Majerja so začasno izločili. FOTO: Igor Mali

Majer se je na zatožni klopi sicer znašel zaradi očitka, da je s soobtoženci od oktobra 2013 do januarja 2015 v Srbiji in Romuniji novačil ženske pod pretvezo, da bodo v Sloveniji delale kot maserke in zaslužile do 2000 evrov na mesec, potem pa so morale v stanovanjih v Ljubljani izvajati »masaže s srečnim koncem« in se prodajati. Po trditvah obtožbe so morala dekleta, bilo jih je dvanajst, spolne storitve ponujati vsak dan od devetih zjutraj do polnoči, cena je bila od 50 evrov za pol ure do 500 evrov za vso noč, pri čemer so se morale odpovedati približno polovici zaslužka, bila so brez socialne in zdravstvene varnosti. Peterica obtoženih (dve obdolženki sta na predobravnavnem naroku v začetku leta 2017 priznali krivdo in bili obsojeni na pogojni zaporni kazni) je z izkoriščanjem deklet po izračunih tožilstva v žep menda pospravila dobrih 43.000 evrov.

Tožilstvo je v pritožbi predlagalo, naj sodišče sodbo razveljavi oziroma jo spremeni tako, da Ano Mario Largenau določi kot sostorilko in ne le kot pomočnico pri kaznivih dejanjih, zavzelo pa se je tudi za višje kazni, sploh za Majerja, zanj je predlagalo enotno kazen štirinajstih let in pol.

Višji sodniki so ugotovili, da iz opisa vloge A. M. Largenau pri posameznih kaznivih dejanjih izhaja, da dejansko gre za sostorilstvo, sledili pa so tudi obrambi, ki je opozorila na napake, storjene med prvim sojenjem. Sodbo so tako razveljavili.