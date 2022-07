Mateja je zvezano dušila z blazino

Osemintridesetletno Matejo N. so pristojni nastanili v zavodu Hrastovec, kjer bivajo ljudje s težavami v duševnem zdravju. Nameščena je bila v varovanem oddelku, saj je nevarna sebi in drugim. Psihiatri so mnenja, da je njena globalna raven duševnega razvoja in funkcioniranja na ravni dvanajstletnega otroka, toda zagrešila je že dva zločina, med katerima pa je bila po mnenju stroke prištevna, torej tudi kazensko odgovorna.

Grozila ji je že prej

Na slovenjgraški okrožni kazenski sodniji je proti njej potekal predobravnavni narok zaradi poskusa umora, ki naj bi ga zagrešila na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo. Dvanajstega januarja lani okrog 2. ure naj bi poskušala na zahrbten način vzeti življenje speči., ki je bila z rokami in nogami privezana na posteljo. Vzglavnik naj bi ji trdno pritisnila na obraz, S. H. se je zaradi dušenja zbudila, ni pa se mogla ubraniti. Dogajanje je iz nadzorne sobe opazil zdravstveni delavec, stekel v sobo in Matejo N. zvlekel s postelje. Krivde po obtožbi ne priznava, po poročanju Večera je izjavila: »H. se je zlagala, da sem na njej držala vzglavnik. Nisem je hotela umoriti.«

Poskus umora na mariborski psihiatriji naj bi Mateja N. zagrešila le tri mesece po tem, ko so jo na mariborskem okrožnem sodišču obsodili zaradi enakega kaznivega dejanja, marca predlani je namreč tudi v Hrastovcu poskušala zadušiti sostanovalko. Nad 49-letnico se je spravila z blazino, ko je ta spala. Da jo bo ubila, naj bi ji sicer Mateja N. pretila že nekaj dni prej.

Psihiater Mladen Vrabič, ki ga je sodišče angažiralo v sodni preiskavi zaradi tega incidenta, je ocenil, da je bila sposobna razumeti pomen in posledice svojega ravnanja in da se je bila zmožna obvladovati, zato je tožilstvo proti njej vložilo obtožbo, ne pa predloga za izrek obveznega psihiatričnega zdravljenja. »Dejanje je storila na zahrbten način. Ko je oškodovanka spala na hrbtu, jo je poskušala zadušiti. Oškodovanka se je zbudila in jo odrinila od sebe, zato je dejanje ostalo pri poskusu,« je pisalo v obtožbi.

Dejanje je priznala, ga obžalovala in se zanj opravičila, mariborska sodnicapa jo je obsodila na štiri leta in osem mesecev zapora. Kazen bi morala prestajati v zaporu na Igu, do pravnomočnosti sodbe pa je bila priprta na mariborski forenzični psihiatriji. In tam naj bi torej 12. januarja lani zagrešila nov poskus umora, zaradi katerega se je morala zdaj srečati s slovenjgraško sodnico

Njen odvetnik Petja Jenčič je na predobravnavnem naroku predlagal izdelavo novega izvedenskega mnenja psihiatrične stroke. Glede Vrabiča, ki je obtoženo ocenil že po incidentu v Hrastovcu, je dejal, da ima pomisleke. Ker jo je ta že predhodno preiskoval, bi bilo lahko njegovo mnenje neobjektivno, je menil Jenčič. Novi izvedenec v tem primeru naj bi ugotavljal, kako je bilo s prištevnostjo 38-letnice v času storitve kaznivega dejanja. Senatno sojenje se bo začelo 22. avgusta z zaslišanjem prič tožilstva.