Zvečer stekla reševalna akcija, ujela ju je noč

V ponedeljek zvečer je bilo v slovenskih gorah znova pestro. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je ob 21.54 na Prisojniku v občini Kranjska Gora stekla reševalna akcija. Dva planinca je namreč ujela noč in nista upala sestopiti v dolino.

Reševalci GRS Kranjska Gora so ju našli pri Prisojnikovem oknu in pospremili do Vršiča.